تسجيل 44 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 09 سبتمبر 2020, 11:12 صباحا
أحد أفراد فريق الرصد والتقصي في بني وليد خلال أخذ عينة للكشف عن كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة بني وليد.

وأوضح، في بيان، أن الوضع الوبائي داخل بني وليد أصبح يزداد سوءا يوما بعد يوم، بعد تسجيل عدة إصابات، التي تجاوزت 200 إصابة، ونسبة الوفيات 10 وفيات.

وطالب صالح، وزارة الصحة والجهات المسؤولة بتوفير الاحتياجات الضرورية وبشكل عاجل جدا، لكي تستطيع اللجنة تقديم الخدمات الطبية للمواطن داخل بلدية بني وليد.

وفي الوقت الذي تكافح البلدية فيه لمواجهة الجائحة، تقرر أمس الثلاثاء إغلاق مستشفى بني وليد العام بعد تعرض المبني الإداري وقسم الطوارئ للتخريب والحرق، والاعتداء على العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إلى أن قرار الإقفال اتخذته الإدارة بالاتفاق الجماعي بين العناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة، بسبب تكرار عمليات التخريب داخل المستشفى وعدم وجود جهات أمنية قادرة على حمايته.

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