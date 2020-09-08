«التفتيش والمتابعة» تتفقد سير الخدمات الطبية بمستشفى «الخمس التعليمي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 09:34 مساء
مدير إدارة التفتيش والمتابعة طارق الغوج، يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الخمس التعليمي، 8 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

تفقّد مدير إدارة التفتيش والمتابعة، طارق الغوج، سير تقديم الخدمات الطبية بمستشفى الخمس التعليمي، خلال زيارة أجراها، أمس الإثنين، رفقة مدير مكتب التفتيش بوزارة الصحة.

وحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، ناقش الغوج، مع مدير مستشفى الخمس التعليمي ومسؤولين عن مراكز العزل بالمدينة، المشاكل التي تواجه استقبال حالات الإصابة بفيروس «كورونا» داخل مراكز العزل.

وجهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مركزي عزل داخل مدينة الخمس، حيث تبلغ السعة السريرية لمركز «العزل سيلين» خمسة وخمسين سريرًا خصصت أربعة عشر سريرا منها للعناية الفائقة، فيما تبلغ السعة السريرية لمركز «العزل 2 بمنطقة سوق الخميس» خمسين سريرًا خصصت عشرة أسرّة منها للعناية الفائقة.

وعلى نحو متصل، ذكر مدير إدارة التفتيش والمتابعة أن إدارة المشروعات بوزارة الصحة، ستدعم مستشفى الخمس التعليمي بمصنع أكسجين طبي آخر، لتلبية احتياجات المستشفى من الأكسجين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي  لساعات طويلة.

واطلع مدير إدارة التفتيش والمتابعة خلال زياته المستشفى على أعمال الصيانة الجارية بقسم الأمراض السارية وعدد من الأقسام الأخرى، كما التقى رئيس لجنة مكافحة فيروس «كورونا» بالمدينة.

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