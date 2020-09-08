ترحيب أوروبي باجتماع وفدي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 08:40 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. (آكي)

رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، باجتماع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، مشيدا بمبادرة الرباط لدعم الحوار الليبي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشار بوريل في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء إلى أن «المبادرة المغربية تأتي في الوقت المناسب وتصب في مسار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا».

وقال بوريل: «يبدو تصميم الأطراف المعنية على البحث عن حل سياسي للنزاع أمرا مشجعا».

وأكد مسؤولو الاتحاد أكثر من مرة ترحيبهم بأي مبادرة أو جهد دولي يؤدي إلى استئناف المحادثات السياسية أو العسكرية بين الأطراف الليبية تحت راية الأمم المتحدة وضمن إطار عملية برلين.

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وبدأ أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتهم في مدينة بوزنيقة بالمغرب يوم الأحد، بهدف مناقشة توزيع المناصب السيادية وتثبيت وقف إطلاق النار وبناء الثقة، تمهيدا لاستئناف المسار السياسي في «عملية برلين» للحوار الليبي.

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