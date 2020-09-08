عقوب يطالب بالتقليل للحد الأدنى من تحويل الحالات بين المستشفيات

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، الثلاثاء، مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز الطبية والتخصصية بالتقليل للحد الأدنى من تحويل الحالات إلى المستشفيات المناظرة في أضيق الحدود.

وحض الوزير، في بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة على موقع «فيسبوك»، هؤلاء المسؤولين على ضرورة تفعيل جميع التخصصات والتنسيق مع إدارة الخدمات الصحبة بالبلدية لتفعيل العيادة على مدار الساعة.

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وحمل عقوب مديري المستشفيات والمراكز الطبية المسؤولية تجاه أي نقص أو تقصير في تقديم الخدمات الطبية أمام المرضى أو أمام استقبال أي حالة.

ومنتصف أغسطس الماضي، وجه عقوب تعليمات إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين»، وطالبهم بالتأكيد على المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين» وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية «المولدات الكهربائية»، وتوفير الوقود الخاص بها «ديزل».