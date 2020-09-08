انطلاق حملة المسح الشامل للكشف عن «كورونا» بسوق الجمعة

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

انطلقت حملة المسح الشامل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، اليوم الثلاثاء، داخل بلدية سوق الجمعة، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.



وتأتي الحملة بالتعاون بين غرفة الطوارئ بالبلدية، وفريق الاستجابة السريعة بالبلدية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وذلك حسب بيان منشور على صفحة غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة بموقع «فيسبوك».

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ونبهت غرفة الطوارئ إلى أن الحملة الأولى لإجراء مسحة الكشف عن فيروس «كورونا» متواجدة حاليًا بميدان سوق الجمعة مقابل مبنى البلدية، فيما تتواجد الحملة الثانية أمام مسجد عرعارة.



وحتى الخميس الماضي، وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في بلدية سوق الجمعة إلى 3997 حالة، بينها 803 حالة نشطة، و81 حالة شفاء، 25 حالة وفاة.

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)

حملة للمسح الشامل للكشف عن كورونا في سوق الجمعة، 8 سبتمبر 2020. (غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة)