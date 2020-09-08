أحوال الطقس اليوم: رطوبة عالية على المناطق الساحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 11:08 صباحا

تظل نسبة الرطوبة عالية على غالبية المناطق الساحلية، مع اعتدال نسبي لدرجات الحرارة، التي تبقى مرتفعة على الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و43 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على غالبية المناطق الساحلية، وبين 35 و41 درجة مئوية على مصراتة وسرت والدواخل.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على غدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على أقصى جنوب الكفرة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.

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