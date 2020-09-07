«العليا لمكافحة كورونا» تقرر تقليص الحظر الجزئي ليبدأ من التاسعة مساء للسابعة صباحا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 07:44 مساء
عبدالله الثني، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عبدالرازق الناظوري، وإبراهيم بوشناف والدكتور سعد عقوب, بنغازي 7 سبتمبر 2020. (رئاسة الأركان)

قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالحكومة الموقتة، تقليص الحظر الجزئي «بسبب ما ترتب عليه من مشاكل ازدحام كان من الأسباب الرئيسية في انتشار الجائحة»، بحيث يكون اعتباراً من اليوم من الساعة التاسعة مساءً حتى السابعة صباحاً.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم جمع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بمقر رئاسة الوزراء في بنغازي، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري، وأعضاء اللجنة المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية والدكتور سعد عقوب وزير الصحة.

وبحسب بيان لرئاسة الأركان اليوم، تناول الاجتماع العديد من النقاط بخصوص آخر مستجدات أعمال اللجنة، ومدى المستوى الذي وصل إليه الوباء ومدى قدرة اللجنة والحكومة على مجابهة الجائحة في ظل الإمكانات المتاحة.

واتفق المجتمعون على العمل بكل الإمكانات المتاحة وتسخير كل مقدرات وزارة الصحة لمجابهة وباء كورونا، واستمرار التواصل الدبلوماسي مع الدول والمنظمات بخصوص مواجهة الجائحة.

كما تقرر إلزام كافة الأنشطة التجارية بتوفير الكمامات والتقيد بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات داخل المحال التجارية، وضرورة العمل على تنفيذ عقوبة الغرامة المالية على المخالفين من المواطنين، وأصحاب الأنشطة التجارية، فيما يخص عدم ارتداء الكمامات والتقيد بأوقات الحظر المحددة.

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