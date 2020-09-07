الحكومة الموقتة ترفع حظر التجول جزئيا

قررت الحكومة الموقتة، اليوم الإثنين، رفع حظر التجول جزئيًّا ليبدأ من الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة السابعة صباحًا من كل يوم.
جاء ذلك بعد لقاء رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، لبحث مستجدات المرحلة والتطور الوبائي للبلاد، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وشدد المجتمعون على ضرورة التزام الأنشطة التجارية والاقتصادية بتوفير الكمامات للزبائن والمترددين عليها، لافتين إلى إيقاع غرامات مالية على المخالفين.
ودعا الثني المواطنين إلى الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وشروط اللجان الفنية المختصة لمنع انتشار الوباء بينهم، كما ناقش الاجتماع آخر التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، التي تحول دون تفشي الوباء بين المواطنين.
ضم الاجتماع رئيس أركان القيادة العامة، ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوي اللجنة وزيري الداخلية إبراهيم بوشناف، والصحة الدكتور سعد عقوب.