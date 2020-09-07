رئيس «الشرطة الزراعية» يؤكد أهمية إنشاء نقطة للجهاز في منفذ وازن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 09:56 صباحا
منفذ وازن الحدودي، 9 فبراير 2020، (داخلية الوفاق)

أكد رئيس جهاز الشرطة الزراعية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، العميد عبدالباسط عبدالجليل، أهمية افتتاح نقطة تابعة للجهاز بالمنفذ الحدودي وازن مع تونس؛ لضبط ومكافحة ومراقبة دخول المبيدات و الأدوية الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية، ما يسبب أضرار بالإنتاج الزراعي، وكذلك دخول أي سلالات من الحيوانات تهدد الثروة الحيوانية في ليبيا.

وأشار، خلال لقائه عميد المجلس البلدي نالوت الدكتور عبدالوهاب الحجام، إلى تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا بفتح مجالات للتعاون مع البلديات والمدن، بما يحقق أمن المواطن ويحمي مقدراته، حسب بيان بلدية نالوت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الجهاز في طرابلس، سبل التعاون بين الجهاز والبلديات، خاصة مع الحدودية لقربها من المنافذ التي تربط ليبيا مع عدد من الدول، وذلك من خلال التنسيق مع بقية الأجهزة في الدولة لمراقبة وضبط دخول الأدوية والمبيدات الزراعية والبيطرية التي تهدد الإنتاج الزراعي والحيواني.

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من جهته، رحب الحجام بعقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين الأجهزة والبلديات، مقترحًا عقد اجتماع موسع يجمع بلديات الجبل برئيس الجهاز لوضع آلية للتعاون المشترك لتحقيق المستهدفات في حماية الإنتاج الزراعي والحيواني والثروات البحرية.

ورحب بقرار المجلس الرئاسي نقل الاختصاصات للبلديات، موضحًا أن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل البلديات، ويفتح أمامها مجالات واسعة لإنجاز ما تكلف به.

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