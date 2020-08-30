«الرئاسي» يخصص ميزانية عاجلة للبلديات ويعتمد لائحة الإيراد المحلي

اجتماع السراج مع عمداء بلديات الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، أبوسليم. (حكومة الوفاق)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تخصيص ميزانية عاجلة للبلديات سيجري صرفها خلال الأسابيع القادمة، واعتماد لائحة الإيرادات المحلية، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء إعلان السراج خلال اجتماع عقده، صباح اليوم الأحد، مع وفد ضم عمداء بلديات كل من الزنتان، مسلاتة، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الأندلس، أبوسليم، «بناء على طلبهم».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع جاء بناء على طلب عمداء البلدية الذين «أكدوا ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن عمداء البلديات الحاضرين الاجتماع أكدوا أيضا خلال لقائهم مع السراج «دعمهم حكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد».

ورحب السراج من جهته بعمداء البلديات، مؤكدا أهمية دورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا أن المجلس الرئاسي «مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات».

وأعلن السراج «تخصيص المجلس الرئاسي ميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة»، مشيرا إلى «اعتماد مجلس الوزراء لائحة الإيراد المحلي، ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية».

اجتماع السراج مع عمداء بلديات الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، أبوسليم. (حكومة الوفاق)

اجتماع السراج مع عمداء بلديات الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، أبوسليم. (حكومة الوفاق)