«مالية الوفاق» تبحث مخصصات وزارة الداخلية في 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 05:33 مساء
وزير المالية فرج بومطاري، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا, 6 سبتمبر 2020. (مالية الوفاق)

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، مخصصات وزارة الداخلية للعام 2021.

وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم، فإن الاجتماع الذي حضره الفريق المالي التابع لوزارة الداخلية، يأتي مع استمرار اللجنة المالية الدائمة في مناقشة الجهات الحكومية بشأن بناء الموازنة العامة للعام المالي 2021، وفق الأطر المبينة بقانون النظام المالي للدولة.

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كما يأتي اللقاء وفقاً للأهداف الموضوعة من قبل وزارة الداخلية، إذ ترأس وزير المالية المفوض جلسة المناقشة.

وفي بداية سبتمبر، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 4 للعام 2020، بشأن لائحة نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات.

وأذنت الوزارة للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية، وإلى حساب الإيرادات المحلية للبلدية.

وزير المالية فرج بومطاري، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا, 6 سبتمبر 2020. (مالية الوفاق)
وزير المالية فرج بومطاري، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا, 6 سبتمبر 2020. (مالية الوفاق)
وزير المالية فرج بومطاري، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا, 6 سبتمبر 2020. (مالية الوفاق)
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