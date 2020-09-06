«الأرصاد»: استمرار تقلب الطقس على شمال غرب البلاد

أجواء غير مستقرة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تقلب الطقس على أغلب مناطق الشمال الغربي، مصحوبا برياح نشطة مع فرصة هطول أمطار متفرقة.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز بوجود «رطوبة عالية على المناطق الساحلية، ودرجات حرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب».

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

طقس غائم جزئيا إلى كلي، مع فرصة هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، اليوم، مما قد يسبب إثارة الأتربة والغبار وتتحول غدًا إلى شمالية غربية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى على الساحل بين 33 و37 درجة مئوية وتصل على الدواخل إلى 40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من صباح غد.

سرت - الخليج - سهل بنغازی حتی امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها- غات - غدامس - الحمادة

تتكاثر السحب على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.