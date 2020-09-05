«الكهرباء»: الوحدة البخارية بمحطة سرت تعود للشبكة بعد توقف 5 أشهر

محطة خليج سرت البخارية لإنتاج الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عودة الوحدة البخارية بمحطة سرت منذ قليل على الشبكة من جديد، بعد خروجها عن العمل لمدة خمسة أشهر.

وبحسب الهيئة، في بيان اليوم، فإن الوحدة الآن قادرة على حمل 180 ميغاوات، بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

توقف محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت بسبب نفاد الوقود

وفي مايو الماضي، توقفت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت عن العمل، بسبب نفاد الوقود المخصص لها شهريًّا، مما سبب مشكلة في الأحمال، حسب مصدر هندسي مسؤول بالمحطة.