توقف محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت بسبب نفاد الوقود

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 09 مايو 2020, 11:55 مساء
محطة خليج سرت البخارية لإنتاج الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

توقفت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت عن العمل، بسبب نفاد الوقود المخصص لها.

وقال مصدر هندسى مسؤول بالمحطة، إن الوحدة الأولى توقفت عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاد الوقود الديزل المخصص لها شهريا.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المحطة الآن متوقفة نهائيا عن العمل ما يسبب مشكلة فى الأحمال.

وبحسب المصدر، تنتج المحطة طاقة إنتاجية قدرها على الشبكة العامة أكثر من 200 ميقاوات، لافتا إلى أن المحطة بحاجة الآن إلى 36 ألف متر مكعب من الوقود لتشغيلها.

وأكد أن الشركة العامة للكهرباء لديها علم بذلك، «مع العلم أن الوقود يأتى من خارج ليبيا شهريا للمحطة».

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تنفيذ محطة الخليج البخارية بسرت من أكبر المشاريع الاستراتيجية فى قطاع الطاقة بليبيا وتضم المحطة أربع وحدات توليد للطاقة، استكمل منها وحدة واحدة عام 2014، وتوقف باقي تنفيذ المشروع لاستكمالها نظرا لخروج الشركات العالمية المنفذة للمشروع بإشراف شركة بكتل الأميركية وشركات تركية وفرنسية وكورية لتردى الوضع الأمنى منذ عام 2014، بطلب من حكوماتها.

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