مصر والبحرين تدعمان «الحل السياسي التوافقي» في ليبيا

وزيرا خارجية مصر (يمين) والبحرين، خلال مباحثات في القاهرة، 5 سبتمبر 2020. (وزارة الخارجية المصرية)

شددت مصر والبحرين على دعمهما «الحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدامة».

جاء ذلك في بيان مشترك عقب جلسة مباحثات رسمية بين وزيري خارجية مصر سامح شكري، والبحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، عُـقدت بقصر «التحرير» بالعاصمة المصرية القاهرة، وتطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا المشتركة إقليميًّا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

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وأكد شكري والزياني مساندة مصر والبحرين لـ«المبادرات الحالية للتهدئة، وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد، وتوزيع عادل للثروة في البلاد».

وفي 21 أغسطس الماضي، أعلن رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في بيانين، وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، ودعوَا إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، لا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية».

مواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة

وأشار البيان إلى أن الوزيرين تناولا سبل تكثيف العمل المشترك، الهادف إلى تعزيز الاستقرار بالبلدين، مع التأكيد على تضامن البلدين في «مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة»، كما اتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المُقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربي المشترك.

على الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث أعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا لمقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ووقف أية خطوات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدد شكري التأكيد على «موقف مصر الداعم للبحرين، وللأشقاء بالخليج العربي، في مواجهة أية تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربي بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، حسب البيان.

جانب من مباحثات وزيرا خارجية مصر والبحرين في القاهرة، 5 سبتمبر 2020. (وزارة الخارجية المصرية)

جانب من مباحثات وزيرا خارجية مصر والبحرين في القاهرة، 5 سبتمبر 2020. (وزارة الخارجية المصرية)