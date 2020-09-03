السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 04:27 مساء
لقاء السيسي وبوريل في القاهرة. الخميس، 3 سبتمبر 2020. (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية، وذلك «بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة»، معلنا ترحيبه «بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية».

جاء تأكيد السيسي خلال استقباله، اليوم الخميس، في القاهرة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، كريستيان برجر.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصري، السفير بسام راضي، عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء السيسي وبوريل تطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا.

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وأضاف راضي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اللقاء «موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، وأن مصر ترحب بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية».

كما أكد السيسي «دعم مصر الجهود الدولية ذات الصلة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروراً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة وصولاً إلى مسار برلين وصدور مبادرة (إعلان القاهرة)» التي صدرت في يونيو الماضي.

من جانبه، أكد بوريل الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في القضية الليبية، مثمناً الجهود المصرية «المُقدرة لدى الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر، وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضاً تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط».

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