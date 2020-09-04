ضبط شاحنتين مملوءتين بالوقود قبل تهريبهما في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 سبتمبر 2020, 04:00 مساء
ضبط شاحنتين مملوءتين بالوقود قبل تهريبهما في أجدابيا، 3 سبتمبر 2020. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع أجدابيا، ضبط شاحنتين فجر الخميس، داخل مزارع بمنطقة أوجلة مملوءتين بالوقود، معدتين للتهريب من قبل عصابات «تسببت في نقص الوقود للمواطنين واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد».

وتوعدت الإدارة، في بيان اليوم، بملاحقة هذه العصابات والقضاء عليها وتقديمها إلى المحاكمة.

والأربعاء أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في المدينة إلى 395 مصابًا.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا تسلم 162 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 110 عينات، وإيجابية 52 عينة.

ضبط شاحنتين مملوءتين بالوقود قبل تهريبهما في أجدابيا، 3 سبتمبر 2020. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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