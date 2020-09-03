«الرئاسي» يرفع الوقف الاحتياطي عن باشاغا ويمكنه من مباشرة مهامه بوزارة الداخلية

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، رفع الإيقاف الاحتياطي عن العمل المقرر منذ أيام على المفوض بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا وتمكينه من مباشرة مهامه اعتبارا من اليوم الخميس، وفق القرار رقم (584) لسنة 2020.

وجاء قرار رفع الإيقاف عن باشاغا بعد جلسة تحقيق إداري أجراها المجلس الرئاسي مع المفوض بوزارة الداخلية صباح اليوم إثر خلافات على خلفية التعامل مع التظاهرات الشعبية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي.

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ووصل باشاغا إلى مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس صباح اليوم للتحقيق معه، فيما نشرت قوة المهام الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية عناصرها بشكل مكثف في محيط المقر، حسب صور نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأصدر المجلس الرئاسي، يوم الجمعة الماضي، قرارًا بإيقاف باشاغا احتياطيًّا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، مرجعا ذلك إلى «التحقيق مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين»، إضافة إلى «البيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات، والأحداث الناجمة عنها، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكبت في حق المتظاهرين».