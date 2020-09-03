بوريل: الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 03:23 مساء
شكري وبوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، 3 سبتمبر 2020، (الخارجية المصرية)

حذر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الحرب ستستمر في ليبيا إذا تواصل تدفق الأسلحة والمرتزقة.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي حقق بعض النجاح عبر عملية «إيريني»، مشيرا إلى تقديم مجموعة من التقارير للأمم المتحدة بشأن تدفق الأسلحة إلى ليبيا، والأمر متروك لها، حسب كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، اليوم الخميس.

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وأضاف أن السعي إلى استبقاء وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، معقبا: «نعتقد أن مصر تستطيع المساعدة في ذلك، ولدينا فرصة للوصول إلى اتفاق بين الليبيين، وهذا سيؤدي إلى اجتثاث المرتزقة في ليبيا، ووقف تدفق الأسلحة إليها».

وأكمل: «من واقع زيارتي إلى ليبيا، أجريت مجموعة من الاجتماعات في طرابلس وبرقة، وهناك فرصة سانحة يجب ألا يضيعها الاتحاد الأوروبي أو مصر».

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