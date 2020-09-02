عقيلة صالح يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 01:15 صباحا
عقيلة صالحمع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل, القبة 1 سبتمبر 2020. (مجلس النواب)

طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عوائد النفط.

جاء ذلك خلال لقاء صالح بمكتبه في القبة مساء الثلاثاء، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المستشار عقيلة طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف اطلاق النار وتحييد عوائد النفط عبر إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في ليبيا..

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وأضاف «بليحق»، بأن صالح طالب بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي, مؤكدا أنه لن يتأتى ذلك إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب .

بدوره أكد بوريل «ثقته التامة» في رئيس مجل النواب، وفق البيان، متعهدا بأنه سيقدم شرحا وافيا لمبادرة عقيلة صالح للاتحاد الأوروبي ويطالب بدعمها, كما سيكون هنالك تواصل للاتحاد خلال الفترة القادمة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المبادرة.

كما أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي كاملا مع رئيس مجلس النواب في مسألة رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.

عقيلة صالحمع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل, القبة 1 سبتمبر 2020. (مجلس النواب)
عقيلة صالحمع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل, القبة 1 سبتمبر 2020. (مجلس النواب)
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