ضبط شحنة عبوات مياه بدون تاريخ صلاحية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 09:40 صباحا
شحنة عبوات مياه مضبوطة في غريان، 3 سبتمبر 2020، (الرقابة على الأغذية)

ضبط أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غريان شاحنة محملة بكميات كبيرة من عبوات مياه الشرب، غير مدون عليها تاريخ انتهاء الصلاحية.

جاء ذلك بعد ورودا بلاغ إلى المركز من قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك غريان، خلال دخول الشاحنة عبر إحدى بواباة المدينة، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ولاحظ المفتشون خلال فحصهم الشحنة رفقة أفراد قسم مكافحة التهريب، إن العبوات غير محكمة الإغلاق، ما يتسبب فى عدم تعقيم المياه بشكل جيد.

وتشهد العديد من المدن حملات تفتيشية لأفراد المركز خلال الفترة الأخيرة، إذ أقدموا على غلق مخبزين داخل نطاق بلدية طرابلس المركز، بعد رصد عدة ملاحظات في المخبزين، منها لأن نظام التهوية داخلهما ردئ، إضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة، والتخلص من القمامة بطريقة غير سليمة.

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