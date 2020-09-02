الحكومة الموقتة تصدر قرارا ملزما بارتداء الكمامات لمواجهة «كورونا»

رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت الحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، قرارًا ملزمًا بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ووجه القرار بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان الحكومة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تضمين القرار مخالفات بحق غير الملتزمين، وذلك حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة تسجيل سبع حالات وفاة في كل من بنغازي وجالو، و77 إصابة جديدة بالفيروس في المنطقة الشرقية.

وحذر مسولون طبيون من انتشار الوباء، واشتكى البعض من نقص الإمكانات، ومنهم النائب الثاني لمدير برج الأمل، الدكتور وليد العقوري، الذي قال إن الأطقم الطبية والطبية المساعدة يتعرضون للاعتداء اللفظي يوميًّا في البرج، التابع لمركز بنغازي الطبي، وهو مخصص بعزل مصابي «كورونا».