ثلث الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في الخمس وبنغازي ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 01:36 مساء
مركز العزل الصحي في سبها، (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، نحو ثلثها في طرابلس بواقع 163 حالة.

وجاءت الخمس ثانيا بـ72 حالة، ثم بنغازي بـ56 حالة، و54 حالة في مصراتة، و30 حالة في زليتن، و19 حالة في كاباو، و18 حالة في الواحات، و17 حالة في الزنتان، وتسع حالات في كل من تازربو مزدة، وسبع حالات في كل من سبها والزاوية المركز، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

إضافة إلى ست حالات في الشاطئ، وخمس حالات في كل من سرت والبوانيس والعجيلات وبنت بية، وأربع حالات في كل من الكفرة وفسانو وزوارة والنواحي الأربعة، وثلاث حالات في كل من المرج وطبرق وصرمان، وحالتين في كل من الرياينة وغريان والغريفة والقيقب ودرنة، وحالة في كل من درج والماية والقره بوللي والأصابعة وجنزور ويفرن والزاوية الغرب والرجبان وغات وأم الأرانب.

وتماثل للشفاء 70 مصابا موزعين بواقع 33 حالة في مصراتة، و27 حالة في سبها، وثمان حالات في زليتن، وحالتين في الزنتان، بينما توفى ثمانية مصابين، موزعين بواقع ثلاث حالات في زليتن، وحالة في كل من الواحات وسرت ودرج وصرمان وغريان.

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