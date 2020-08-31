«مكافحة الأمراض»: 543 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 5 حالات

أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، من أصل 2991 عينة.

وتماثل 49 مصابًا للشفاء، بينما توفي خمس حالات، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتوزعت العينات بواقع 988 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و711 عينة في مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و341 عينة بمختبر مركز بنغازي الطبي، و174 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة.

إضافة إلى 161 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و94 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و79 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و38 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، وخمس عينات بمختبر فرع المركز غريان.

وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 13 ألفا و966 حالة، منها 12 ألفا و270 نشطة، وألف و459 متعافا، بينما توفى 237 آخرين.