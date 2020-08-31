وفد تركي يزور موسكو لبحث الأزمتين في ليبيا وسورية

نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، (أرشيفية: الأناضول)

يزور وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، العاصمة الروسية موسكو؛ لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا وسورية.

وأوضحت الخارجية التركية أن أونال والوفد المرافق له، سيبدأ اليوم الإثنين، زيارة إلى موسكو تستغرق يومين، حسب بيان نقلته وكالة «الأناضول».

وأضاف البيان أن الوفد سيبحث مع مسؤولين روس مسائل إقليمية عدة، في مقدمتها الأزمتين السورية والليبية.

وفي 17 أغسطس الجاري، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تناول الأزمة الليبية وآخر المستجدات في منطقة شرق البحر المتوسط.

واتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الحوار والتعاون الوثيق في هذا السياق، كما ناقشا الوضع في سورية، مؤكدين أهمية مواصلة الاتصالات في هذا الشأن عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية.