بالصور.. حريق في مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 30 أغسطس 2020, 08:25 مساء
حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي, 30 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)

اندلع حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي، اليوم الأحد، نتج منه ضرر كبير في المستلزمات الطبية.

وقال المدير العام لمركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، إلى «بوابة الوسط»، إن السبب وراء الحريق ماس كهربائي داخل المخازن المليئة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفا أن الحريق نتج منه أضرار في كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، وتم إيقاف الحريق وإخماد النار.

وأثنى الجالي على دور الدفاع المدني وشركة الخليج العربي للنفط وشركة البريقة لمساهمتهم جميعا، في إطفاء الحريق مع قسم النجدة.

حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي, 30 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)
حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي, 30 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)
حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي, 30 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)
حريق بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الرئيسيّة بمركز طبرق الطبي, 30 أغسطس 2020. (بوابة الوسط)
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