«المحامين» تشكر باشاغا وتطالب بالتحقيق مع جميع الوزراء المفوضين ووكلائهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 03:39 مساء
جانب من تظاهر المحامين أمام مجمع المحاكم في طرابلس، 26 أغسطس 2020 (صورة من فيديو للمظاهرة: الإنترنت)

قالت النقابة العامة للمحامين إنها لا تدعم أي شخص أو فكر أو توجه أيديولوجي، وإنها ستواصل المطالبة بـ«حقوق المواطن التي كفلها له القانون، وأهمها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي»، موجهة الشكر إلى «كل المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية». كما طالبت بالتحقيق مع كل الوزراء المفوضين ووكلائهم «خصوصا الذين تطالهم شبهة الفساد».

وأشارت إلى أنها تتعرض لمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه، مؤكدة رفضها «تركيع النقابة وإخضاعها وإجبارها على التبعية والاصطفاف»، وذلك ردا على بيانات صدرت ضدها من بعض الجهات، حسب بيان صادر عن النقابة اليوم الأحد.

وأضافت أنها فوجئت بإحالة وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، إلى التحقيق «بسبب حرصه على تطبيق القانون وحماية المواطنين»، مرحبة بـ«تحقيق نزيه وعلني معه»، ومطالبة في ذات الوقت بالتحقيق مع كل الوزراء المفوضين ووكلائهم «خصوصا الذين تطالهم شبهة الفساد».

وأوضحت أنها تتعرض للهجوم بسبب التظاهرة التي قامت بها أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي، مطالبة بحرية الرأي والتعبير، ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين، وإطلاق جميع الموقوفين، والإسراع في محاسبة الفاسدين.

كما دعت إلى «ضرورة ملاحقة من اعتدوا على المتظاهرين وتسليمهم إلى العدالة، وكذلك تحقيق مطالب الشعب من دون خوف أو إرهاب، ورفع معاناة المواطن الليبي وعدم اتباع سياسة تكميم الأفواه والترهيب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحاكم طريق ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
حزب الله يرحب بمناقشة «عقد سياسي جديد» تقترحه باريس
دولى
الادعاء الأميركي يطلب عقوبات قاسية للمتهمين بقتل جورج فلويد
دولى
بلدية بنغازي: إزالة جميع الإشغالات على الأرصفة العامة
ليبيا
باشاغا يكشف أسباب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
ليبيا
طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على مدن المنطقة الشرقية والوسطى
ليبيا
وفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر
ليبيا
نيفيل: ميسي باقٍ في «برشلونة» وما يفعله استعراض عضلات
رياضة عالمية
صدامات في السويد بعد إحراق نسخة من المصحف وحظر دخول سياسي معادٍ للمسلمين (فيديو)
دولى
العالم أمام اختبارات إلزامية وتتبع المصابين بـ«كورونا» لتجنب موجة ثانية من ...
دولى
17 ليبيًّا في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت
رياضة محلية
«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كن إيجابي».. هاشتاغ لنشر صورة ليبيا المبهجة