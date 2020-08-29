قنونو: رصدنا أرتالا مسلحة وصلت من الشرق إلى هون وتجمعت في ثلاث مدارس

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات، رصدت أرتالاً مسلحة وصلت من الشرق إلى هون وتجمعت في ثلاث مدارس.

وأضاف قنونو، في بيان لعملية «بركان الغضب» اليوم، أن «الأرتال المسلحة خليط من مرتزقة الجنجويد وعصابات فاغنر وسوريين ويمنيين على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة والدعم اللوجستي، وهم من المساندين لقوات القيادة العامة».

وتابع أن قوات القيادة العامة تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في زلة، كما أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة وحتى جنوب سبها.

ولفت إلى أن قوات الوفاق رصدت وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لقوات القيادة العامة، إلى سرت خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف أن التعليمات صدرت من قيادة العمليات بقوات الوفاق، إلى «كل وحداتنا البرية والجوية بالاستعداد التام، وأن يبقوا أيديهم على الزناد للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين».