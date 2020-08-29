عودة منظومة الغاز بشركة سرت للعمل بعد توقف لساعات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 03:54 مساء
محطة الكبس الرئيسية البريقة التابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (شركة سرت)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت، إعادة الضاغطة «C12» بمحطة الكبس الرئيسية البريقة، التي تغذي محطتي «شمال بنغازي والزويتينة»، إلى العمل بعد تعطلها لساعات.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الضاغطة «C12» تعطلت نحو الساعة العاشرة ليل الجمعة، نتيجة عطل فني خارج عن إرادة الشركة، لكن فرق الصيانة تمكنت من إصلاح العطل في الساعة الواحدة والنصف ليلًا.

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وأشارت إلى أن كمية الغاز المستهلكة بمحطتي شمال بنغازي والزويتينة بلغت أمس الجمعة 191 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وفجر السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث عجز يقدر بنحو 50 مليون قدم مكعبة من الغاز؛ جراء تعطل منظومة الغاز التابعة لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، التي تغذي محطات «شمال بنغازي- الزويتينة».

وقالت الشركة في بيان، إن هذا العمل سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 700 ميغاوات، معلنة نقصًا في إمدادات الوقود، وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف إلي مساء الأحد المقبل، ونفاد كميات وقود الديزل للمحطات من شركة «البريقة» لتسويق النفط. وأضافت: «كل هذه الظروف القاهرة سببت عجزًا كبيرًا في إمداد المواطنين بالكهرباء، وبذلك سيرتفع عدد ساعات طرح الأحمال».

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