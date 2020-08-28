بدء حفر 3 آبار مياه في نالوت الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 08:35 صباحا
عميد المجلس البلدي نالوت ومسؤولي هيئة المياه خلال زيارة لموقع أحد الآبار، 26 أغسطس 2020، (صفحة المجلس على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي نالوت انطلاق تنفيد حفر ثلاث آبار مياه بداية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بعد لقاء في ديوان البلدية، جمع عميد المجلس، عبدالوهاب الحجام ومدير إدارة الموارد المائية بالهيئة العامة للمياه، حامد القمودي وممثلي شركة الصافية لحفر وصيانة الآبار المتعاقد معها من الهيئة لحفر الآبار الثلاث، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وتناول الاجتماع موضوع حفر الآبار وفق المواصفات الفنية بهيئة المياه، حيث أكد الحجام ضرورة دراسة المنطقة لمعرفة وتحديد أماكن تواجد المياه بالطرق والأساليب العلمية الحديثة، والاتفاق على تحديد موعد للاجتماع مع رئيس الهيئة؛ للمساعدة في دراسة المنطقة لمعرفة مصادر المياه.

والأربعاء الماضي، أعلن المجلس البلدي نالوت حفر بئر مياه جديدة في منطقة جلف البوم؛ للمساهمة في سد العجز في إمدادات المياه، الذي تعاني منه المدينة.

وتمثل أزمة المياه مشكلة مؤرقة لأهالي نالوت، الذين يشتكون منها بصفة مستمرة منذ نحو تسع سنوات، واتخذ المجلس البلدي إجراءات في محاولة لحل الأزمة، إذ قرر في 11 أبريل الماضي بدء أعمال صيانة «لشبكة المياه المتهالكة»

وأشار المجلس في بيان سباق إلى أن هذه الأعمال هي الأولى التي تتم لشبكة المياه منذ سبعينات القرن الماضي، حيث جرى تركيب ومد شبكة خطوط جديدة للمياه لمسافة ثلاث كيلومترات بإشراف مهندسي وفنيي شركة المياه والصرف الصحي نالوت.

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