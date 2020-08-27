حفر بئر مياه في نالوت

ماكينة حفر آبار المياه في نالوت، 26 أغسطس 2020، (صفحة المجلس البلدي على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي نالوت حفر بئر مياه جديدة في منطقة جلف البوم؛ للمساهمة في سد العجز في إمدادات المياه، الذي تعاني منه المدينة.

ولفت المجلس إلى مشكلة المياه في رأس أولوياته، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وتمثل أزمة المياه مشكلة مؤرقة لأهالي نالوت، الذين يشتكون منها بصفة مستمرة منذ نحو تسع سنوات، واتخذ المجلس البلدي إجراءات في محاولة لحل الأزمة، إذ أعلن في 11 أبريل الماضي بدء أعمال صيانة «لشبكة المياه المتهالكة»

وأشار المجلس في بيان سباق إلى أن هذه الأعمال هي الأولى التي تتم لشبكة المياه منذ سبعينات القرن الماضي، حيث جرى تركيب ومد شبكة خطوط جديدة للمياه لمسافة ثلاث كيلومترات بإشراف مهندسي وفنيي شركة المياه والصرف الصحي نالوت.