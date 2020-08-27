اللجنة الطبية بـ«الموقتة»: 70 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 60 في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:32 صباحا
فني مختبر يحمل أنبوبًا يحتوي على عينة مسحة مأخوذة من اختبار COVID-19 المصلي. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» بالحكومة الموقتة، الأربعاء، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن معمل «COVID-19» بمركز بنغازي الطبي، تسلم، الاربعاء، 244 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 174 عينة وإيجابية 70 عينة.

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وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع 60 إصابة في مدينة بنغازي، وسبع إصابات في طبرق، إضافة إلى حالة في كل من الواحات والمرج وسلوق.

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