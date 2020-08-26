ليبيا تسجل 553 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أدوات مستخدمة في تحليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، من أصل 2647 عينة.

كما تماثل للشفاء 40 مصابا، في حين توفى سبعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وتوزعت العينات بواقع 1225 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و400 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و311 عينة من مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية، و254 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و153 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن.

إضافة إلى 136 عينة بمختبر فرع المركز سبها، و80 عينة في مختبر فرع المركز الزاوية، و53 عينة من مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة، و23 عينة في مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان، و12 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 11834 حالة، منها 10472 نشطة، و1152 متعافيا، و210 حالات وفاة، وذلك منذ انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.