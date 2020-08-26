إدخال بئرين ارتوازيتين على الشبكة العامة للمياه في مصراتة

تشغيل إحدى بئري المياه الارتوازية في مصراتة، الأربعاء، 26 أغسطس 2020. (بلدية مصراتة)

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، بدء ضخ المياه من بئرين ارتوازيتين بعد الانتهاء من أعمال حفرهما وإدخالهما على الشبكة العامة للمياه في المدينة، لاستعمالهما في الاستخدام الحضري، من ضمن سبع آبار ارتوازية يجري حفرها بعدة مناطق في البلدية.

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البئرين جرى تشغيلهما بعد الانتهاء من أعمال الحفر واستكمال إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، تحت إشراف الهيئة العامة للموارد المائية، مشيرة إلى أن البئر الأولى بالفرع البلدي ذات الرمال «موقع خزان يدر»، والبئر الثانية بالفرع البلدي زاوية المحجوب «موقع خزان سيدي امبارك».

وبدأ تشغيل البئرين بحضور كل من عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، إسماعيل الهاشمي وعبدالحميد فريفر، ورئيس الفرع البلدي شهداء الرميلة، وعدد من مخاتير المحلات، وبعض الأهالي، وكذلك مدير إدارة الوسطى، ومدير مكتب مصراتة، ورئيس قسم المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأوضحت البلدية أن هذا العمل يأتي ضمن مشروع حفر سبع آبار ارتوازية بعدة مناطق في البلدية تعاقد عليها المجلس البلدي مع شركة «المشارق الدولية للمقاولات العامة وحفر الآبار»، للمساهمة في تعويض النقص الحاصل بالإمدادات المائية بمنظومة النهر الصناعي، والانقطاعات المتكررة فيها.

وأشارت البلدية أيضا إلى أن الدراسات الفنية المتعلقة بمخزون المياه ومواصفاتها، والمواصفات الفنية للمعدات والمواد المستخدمة في الحفر، والاعتبارات البيئية، جرت بإشراف الهيئة العامة للموارد المائية، وهي جهة الاختصاص بالدولة في هذا المجال.