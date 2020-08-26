إدخال بئرين ارتوازيتين على الشبكة العامة للمياه في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 04:31 مساء
تشغيل إحدى بئري المياه الارتوازية في مصراتة، الأربعاء، 26 أغسطس 2020. (بلدية مصراتة)

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، بدء ضخ المياه من بئرين ارتوازيتين بعد الانتهاء من أعمال حفرهما وإدخالهما على الشبكة العامة للمياه في المدينة، لاستعمالهما في الاستخدام الحضري، من ضمن سبع آبار ارتوازية يجري حفرها بعدة مناطق في البلدية.

وقالت بلدية مصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن البئرين جرى تشغيلهما بعد الانتهاء من أعمال الحفر واستكمال إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، تحت إشراف الهيئة العامة للموارد المائية، مشيرة إلى أن البئر الأولى بالفرع البلدي ذات الرمال «موقع خزان يدر»، والبئر الثانية بالفرع البلدي زاوية المحجوب «موقع خزان سيدي امبارك».

وبدأ تشغيل البئرين بحضور كل من عميد البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، إسماعيل الهاشمي وعبدالحميد فريفر، ورئيس الفرع البلدي شهداء الرميلة، وعدد من مخاتير المحلات، وبعض الأهالي، وكذلك مدير إدارة الوسطى، ومدير مكتب مصراتة، ورئيس قسم المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأوضحت البلدية أن هذا العمل يأتي ضمن مشروع حفر سبع آبار ارتوازية بعدة مناطق في البلدية تعاقد عليها المجلس البلدي مع شركة «المشارق الدولية للمقاولات العامة وحفر الآبار»، للمساهمة في تعويض النقص الحاصل بالإمدادات المائية بمنظومة النهر الصناعي، والانقطاعات المتكررة فيها.

وأشارت البلدية أيضا إلى أن الدراسات الفنية المتعلقة بمخزون المياه ومواصفاتها، والمواصفات الفنية للمعدات والمواد المستخدمة في الحفر، والاعتبارات البيئية، جرت بإشراف الهيئة العامة للموارد المائية، وهي جهة الاختصاص بالدولة في هذا المجال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات ...
عربى
تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط
دولى
ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يصبح أكثر عدوى وأقل فتكا