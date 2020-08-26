شركة الكهرباء: سرقة خط «أبوظهير - الباعيش» للمرة التاسعة

شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» للمرة التاسعة على التوالي، بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وحذرت من أن «سرقات أسلاك الكهرباء المتكررة، التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقا كبيرا أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.



وناشدت الشركة الجهات الأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات «لردع المخربين والحد من هذه الظواهر، ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام،إذ أن الواقعة الأخيرة تسببت في قطع الكهرباء عن الأحياء السكنية بالمنطقة لعدة أيام».