«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين «الاعتقالات التعسفية» بسرت وإجدابيا وبنغازي بحق متظاهرين مؤدين للنظام السابق

شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا, (الإنترنت)

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار حملات «الاعتقالات التعسفية والعشوائية بمدن سرت واجدابيا وبنغازي» من قبل جهاز الأمن الداخلي وكتيبة طارق بن زياد التابع للقيادة العامة، على إثر خروجهم في مظاهرة سلمية ترفع شعارات مؤيدة للنظام السابق.

واستنكرت اللجنة في بيان الثلاثاء، ما سمتها «هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مدن بنغازي وسرت وإجدابيا»، واعتبرتها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية، وتعديا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري الموقت .

وطالبت الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز «غير القانوني والاعتقال العشوائي» بدون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وكافة المختطفين والمختفين قسريا وإطلاق سراحهم فورا، وحملتهم مسؤولية سلامتهم وحياتهم.

كما طالبت اللجنة «السلطات في شرق ليبيا» بالعمل بجدية على ضمان حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.