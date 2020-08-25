صنع الله يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي «الإقفالات النفطية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 11:01 صباحا
لقاء صنع الله مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، 24 أغسطس 2020، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوغيا، ملف إقفالات الحقول والموانئ النفطية.

وقدم صنع الله شرحًا بشأن «الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط بليبيا، نتيجة الإقفالات غير القانونية لمنابع النفط، والأوضاع الأمنية المتردية نتيجة وجود المرتزقة والأسلحة بالمواقع النفطية، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وشح الميزانيات المناسبة نتيجة الإقفالات»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

صنع الله يدعو إلى «فك الحصار» عن النفط
وأكد ضرورة «فك الحصار عن الحقول والموانئ النفطية، والسماح للمؤسسة بالقيام بأعمالها، وبدء عمليات الصيانة اللازمة لأنابيب نقل النفط الخام من آثار التسربات، واستئناف الإنتاج والصادرات لإنعاش الخزينة، وطيّ صفحة الأزمات والحروب، التي أثرت بشكل مباشر على المواطن الليبي، في شتى مناحي الحياة».

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كما أشار صنع الله إلى أن المؤسسة «في أمس الحاجة الآن للموارد المالية لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، وإنجاز عديد المتطلبات المهمة والملحّة التي يحتاجها القطاع».

من جانبه، أعرب بوغيا عن أمله في فتح الحقول والموانئ النفطية، والسماح لمؤسسة النفط بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة، واستئناف عمليات الإنتاج من جديد، كما شكر في الوقت نفسه كل الجهود التي قامت بها المؤسسة طيلة السنوات الماضية، لأجل الحفاظ على وحدة وتماسك قطاع النفط في ليبيا، مؤكدًا «حيادية المؤسسة، وضرورة إبعادها عن كل التجاذبات السياسية».

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