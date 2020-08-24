الأسطى تستلم شحنة مساعدات طبية من الصين لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 04:45 مساء
الأسطى أثناء استلام المساعدات الصينية من وزارة الخارجية. (إدارة التواصل والإعلام)

استلمت المفوضة بوزارة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية في حكومة الوفاق الوطني، أسماء الأسطى، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة طرابلس، صباح اليوم الاثنين، شحنة مساعدات طبية من الصين في إطار دعمها لدول الاتحاد الأفريقي.

وقالت الأسطى إن الشحنة جرى توزيع جزء منها على النساء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون)، ومراكز إيواء النازحين، ومستشفى الرازي لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، ومقدمي الخدمة في مجال المعلومات والمكتبات في الجامعة، لاستئناف العمل في إجراء البحوث العلمية التي توقفت بسبب الجائحة

وجاء في بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن شحنة المساعدات الطبية الصينية تضم كمامات طبية وأجهزة قياس حرارة، وسلمها مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا بوزارة الخارجية، محمد الزناتي، بحضور عضو عن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة «كورونا»، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة الدكتور خالد عطية.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن الأسطى أشادت في كلمتها أمام الحضور بدور الصين في مكافحة الجائحة على مستوى العالم واهتمامها بدول الاتحاد الأفريقي بمنحها المساعدات الطبية التي تسهم في مكافحة الفيروس ودور وزارة الخارجية لتأمينها وصول الشحنة وتسليمها لوزارة الدولة لشؤون المرأة التي ستقوم بتوزيعها على مستحقيها من النساء بالتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.

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