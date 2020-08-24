قفزة كبيرة في إصابات «كورونا» خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 10:36 صباحا
غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت ليبيا خلال شهر أغسطس قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، مقارنة بالشهور الماضية.

ومنذ بدء انتشار الوباء في البلاد خلال مارس الماضي، وحتى 31 يوليو سجلت 3621 حالة، وارتفع هذا العدد حتى أمس الأحد إلى 11009، أي أنه ومنذ بداية أغسطس وحتى يوم 23 منه اكتشف 7388، أي أكثر من ضعف المكتشف خلال خمسة أشهر.

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كما ارتفع عدد حالات الوفاة بشكل ملاحظ، بعدما سجلت في نهاية يوليو 74 حالة فقط، لتصل وفق إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأخيرة إلى 199 حالة، أي أكثر من الضعف أيضا.

وبالنسبة للمتعافين، فقد كانت الزيادة في العدد أقل نسبيا، إذ تماثل للشفاء خلال الشهور الخمسة الماضية 618 مصابا، ليصل هذا العدد في أغسطس إلى 1096 حالة.

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