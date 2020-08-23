شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 07:11 مساء
اجتماع رئيس شركة الكهرباء مع عضو مجلس إدارة شركة كاليون التركية. (الشركة العامة للكهرباء)

قدمت شركة «كاليون» التركية للشركة العامة للكهرباء عرضا لإقامة مشاريع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وإمداد بعض المحطات الأخرى بالغاز، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجلس الإدارة اجتمع، مساء اليوم الأحد، مع عضو مجلس إدارة شركة كاليون التركية بحضور مستشار المجلس الرئاسي.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن الاجتماع ناقش «العرض الذي تم تقديمه من قبل شركة كاليون التركية الذي يتضمن مشاريع لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلــك إمدادات الغاز الطبيعي لبعض محطات الإنتاج».

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