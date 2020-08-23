«الرقابة على الأدوية» يشيد بمصحات الجفارة بعد جولة تفتيش

أثناء تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مصحة في الجفارة. (صفحة المركز بفيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجفارة، اليوم الأحد، القيام بجولة على عدد من المصحات في المدينة، انتهت إلى أن من شملتهم الجولة التزموا بالتعليمات ولم تسجل عليهم أية مخالفات.



أوضح المركز في بيان أنه في «في إطار العمل اليومي لمكتب الجفارة وللمحافظة على صحة وسلامة المواطن وحصوله على غذاء ودواء صحي وآمن، قام مفتشو المكتب بحملة توعوية تفتيشية ضبطية لبعض المصحات الكائنة ببلدية السواني وبرفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي، واستهدفت هذه الجولة العديد المصحات، منها مصحة السرايا ببلدية السواني، الحشان».



وثبت لمفتشي المركز بعد الزيارة، أن النظافة العامة وكذلك التهوية جيدة، وأن المختبر بحالة جيدة وملتزم بالنظافة والتعقيم في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المصحة تتخلص من المخلفات الطبية بطريقة صحيحة. ووجه المفتشون ببعض الملاحظات، على أن تتم متابعتها من قبل المفتشين بشكل دوري ومستمر.