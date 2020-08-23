«الرقابة على الأدوية» يشيد بمصحات الجفارة بعد جولة تفتيش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 05:17 مساء
أثناء تفتيش مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مصحة في الجفارة. (صفحة المركز بفيسبوك)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الجفارة، اليوم الأحد، القيام بجولة على عدد من المصحات في المدينة، انتهت إلى أن من شملتهم الجولة التزموا بالتعليمات ولم تسجل عليهم أية مخالفات.

أوضح المركز في بيان أنه في «في إطار العمل اليومي لمكتب الجفارة وللمحافظة على صحة وسلامة المواطن وحصوله على غذاء ودواء صحي وآمن، قام مفتشو المكتب بحملة توعوية تفتيشية ضبطية لبعض المصحات الكائنة ببلدية السواني وبرفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي، واستهدفت هذه الجولة العديد المصحات، منها مصحة السرايا ببلدية السواني، الحشان».

وثبت لمفتشي المركز بعد الزيارة، أن النظافة العامة وكذلك التهوية جيدة، وأن المختبر بحالة جيدة وملتزم بالنظافة والتعقيم في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المصحة تتخلص من المخلفات الطبية بطريقة صحيحة. ووجه المفتشون ببعض الملاحظات، على أن تتم متابعتها من قبل المفتشين بشكل دوري ومستمر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيل الأقرب لسان جيرمان والبايرن في نهائي دوري الأبطال.. الليلة
رياضة عالمية
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
«الرئاسي» يؤكد رفضه «عسكرة الدولة» ويحدد شروط استئناف العملية السياسية
ليبيا
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين