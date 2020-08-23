مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 11:45 صباحا
النائب الثاني لمدير برج الأمل في بنغازي د. وليد العقوري. (وال)

حذر النائب الثاني لمدير برج الأمل في بنغازي د. وليد العقوري من أن ارتفاع عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة المصابين بفيروس «كورونا» ينذر بحدوث كارثة. وأشار المسؤول بالمرفق الصحي المخصص لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالفيروس داخل مركز بنغازي الطبي إلى «إصابة والدته بالمرض»، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال» في بنغازي. 

وقال العقوري: «أصيبت والدتي بفيروس كوفيد-19 ونسأل الله لها الشفاء، لذا نُعلم جميع الأهل والأصدقاء بأن العائلة قد دخلت في حجر منزلي لمدة أسبوعين، وأنه لا يتم استقبال الزيارات المنزلية في هذه الفترة والاكتفاء بالتواصل عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي».

اقرأ أيضا: 316 إصابة جديدة و8 وفيات.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا» في أنحاء ليبيا

وفي آخر حصيلة للإصابات بالوباء، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، اكتشاف 316 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كانت أعلاها في العاصمة طرابلس بواقع 131 إصابة.

وأوضح المسؤول الطبي: «المرض تفشى وانتشر داخل مجتمعنا»، لافتا إلى أن «الشعب ما بين المصدق لوجود الحالات، لكنه مستهتر بالإجراءات الاحترازية، وبين الناكر لوجود المرض كأن المواطن الليبي محصن ضد الأمراض والأوبئة»، داعيًا إلى «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية في بنغازي، وعلى رأسها منع إقامة التجمعات من مآتم وأفراح وتجمعات، ولبس الكمامات، وغسل اليدين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
«الرئاسي» يؤكد رفضه «عسكرة الدولة» ويحدد شروط استئناف العملية السياسية
ليبيا
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين