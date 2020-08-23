316 إصابة جديدة و8 وفيات.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا» في أنحاء ليبيا

فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، اكتشاف 316 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كانت أعلاها في العاصمة طرابلس بواقع 131 إصابة.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى إصابة 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين، ووفاة ثماني حالات، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي إلى 10437 إصابة، منوها بأن أعداد الحالات النشطة تبلغ 9164 إصابة، في حين بلغت أعداد المتعافين 1085 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

* 111 حالة جديدة.

* 20 حالة مخالطة.

غريان

* تسع حالات جديدة.

* حالتان مخالطتان.

الخمس

* ثماني حالات جديدة.

* حالة واحدة مخالطة.

الزاوية المركز

* ثلاث حالات جديدة.

* حالة واحدة مخالطة.

الزنتان

* حالتان اثنتان جديدتان.

* 28 مخالطة.

الرياينة

* حالة واحدة جديدة.

بني وليد

* ثماني حالات مخالطة.

الرجبان

* 13 حالة جديدة.

العجيلات

* خمس حالات جديدة

قصر الأخيار

* ثلاث حالات جديدة.

الجفارة

* حالة واحدة جديدة.

كاباو

* ست حالات جديدة.

الأصابعة

* حالة واحدة جديدة.

* حالة واحدة مخالطة.

القواليش

* حالة واحدة جديدة.

جادو

* ثلاث حالات مخالطة.

سواني بني آدم

* حالتان جديدتان.

جنزور

* ثلاث حالات مخالطة.

* حالة واحدة جديدة.

النواحي الأربعة

* حالتان مخالطتان.

زليتن

* 11 حالة مخالطة.

* سبع حالات جديدة.

طبرق

* حالة واحدة جديدة.

* حالة واحدة مخالطة.

سبها

* حالة واحدة مخالطة.

* حالتان جديدتان.

الشاطئ

* حالة واحدة مخالطة.

* أربع حالات جديدة.

بنت بية

* سبع حالات جديدة.

مصراتة

* 46 حالة مخالطة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 32 حالة شفاء

* ست حالات في طبرق.

* خمس حالات في زليتن.

* ثماني حالات في بني وليد.

* تسع حالات في ترهونة.

* أربع حالات في الماية.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ثماني حالات وفاة

* ثلاث حالات في الخمس.

* حالة واحدة في طبرق.

* حالتان اثنتان في زليتن.

حالة واحدة في مصراتة.

حالة واحدة في الزنتان.