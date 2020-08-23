316 إصابة جديدة و8 وفيات.. آخر تطورات خارطة الإصابة بـ«كورونا» في أنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 09:42 صباحا
فحص عينات بمختبر فرع مركز مكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، اكتشاف 316 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، كانت أعلاها في العاصمة طرابلس بواقع 131 إصابة. 

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى إصابة 187 حالة جديدة، و129 حالة لمخالطين، ووفاة ثماني حالات، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي إلى 10437 إصابة، منوها بأن أعداد الحالات النشطة تبلغ 9164 إصابة، في حين بلغت أعداد المتعافين 1085 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس
* 111 حالة جديدة. 
* 20 حالة مخالطة.

غريان
* تسع حالات جديدة.
* حالتان مخالطتان.

الخمس
* ثماني حالات جديدة.
* حالة واحدة مخالطة.

الزاوية المركز
* ثلاث حالات جديدة.
* حالة واحدة مخالطة.

الزنتان
* حالتان اثنتان جديدتان.
* 28 مخالطة.

الرياينة
* حالة واحدة جديدة.

بني وليد
* ثماني حالات مخالطة.

الرجبان
* 13 حالة جديدة.

العجيلات
* خمس حالات جديدة

قصر الأخيار
* ثلاث حالات جديدة.

الجفارة
* حالة واحدة جديدة.

كاباو
* ست حالات جديدة.

الأصابعة
* حالة واحدة جديدة.
* حالة واحدة مخالطة.

القواليش
* حالة واحدة جديدة.

جادو
* ثلاث حالات مخالطة.

سواني بني آدم
* حالتان جديدتان.

جنزور
* ثلاث حالات مخالطة.
* حالة واحدة جديدة.

النواحي الأربعة
* حالتان مخالطتان.

زليتن
* 11 حالة مخالطة.
* سبع حالات جديدة.

طبرق
* حالة واحدة جديدة.
* حالة واحدة مخالطة.

سبها
* حالة واحدة مخالطة.
* حالتان جديدتان.

الشاطئ
* حالة واحدة مخالطة.
* أربع حالات جديدة.

بنت بية
* سبع حالات جديدة.

مصراتة
* 46 حالة مخالطة.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 32 حالة شفاء
* ست حالات في طبرق.
* خمس حالات في زليتن.
* ثماني حالات في بني وليد.
* تسع حالات في ترهونة.
* أربع حالات في الماية.

 المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل ثماني حالات وفاة
* ثلاث حالات في الخمس.
* حالة واحدة في طبرق.
* حالتان اثنتان في زليتن.
حالة واحدة في مصراتة.
حالة واحدة في الزنتان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
إيطاليا تتجاوز عتبة ألف إصابة يوميا بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
وفاة لاعب ليبيا والأهلي طرابلس السابق عبد الله أبو رقيبة
رياضة محلية
إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح
ليبيا
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
محمود شمام: الغالبية الكاسحة رحبت ببياني السراج وعقيلة.. وبديل الحل السياسي قد ...
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين