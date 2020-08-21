الاتحاد الأوروبي يرحب بالمعلومات «المهمة والإيجابية» بعد إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 08:47 مساء
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، بمعلومات «مهمة وإيجابية» بعدما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، وإجراء انتخابات مقبلة.

وكتب بوريل على «تويتر»: «من الأهمية بمكان أن يلتزم كل الأطراف بما أعلنوه. يستحق جميع الليبيين حلا سياسيا وعودة إلى الاستقرار والسلام»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السراج، وصالح، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، ودعوَا إلى «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وبينما توالت بيانات الترحيب الدولية، لم يصدر عن القيادة العامة حتى الآن أي بيان بالخصوص.

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