بيت المال يرحب بوقف إطلاق النار.. ويطالب قوات القيادة العامة بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 أغسطس 2020, 02:11 مساء
آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق العميد إبراهيم بيت المال، ببيان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الداعي إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

وأكد الامتثال إلى أوامر السراج بصفته القائد الأعلى للجيش، مطالبا قوات القيادة العامة بـ«الانسحاب الفوري من سرت والجفرة»، حسب بيان نقلته صفحة الغرفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأضاف أنه إذا ما بدر من قوات القيادة العامة «ما يخالف ذلك»، فإن قوات حكومة الوفاق «جاهزة للرد في الزمان والمكان المناسبين».

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واليوم الجمعة، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تعليماته لجميع قوات حكومة الوفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية.

وقال إنه بادر إلى هذا الإعلان بهدف «استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة»، مشيرا إلى أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم أجهزة الشرطة من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما.

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