العطية: اللقاءات في طرابلس تناولت الحفاظ على وحدة ليبيا والتوصل لحل سياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 10:57 صباحا
لقاء السراج مع وزيري تركيا وقطر في طرابلس، الاثنين، 17 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن اللقاءات الثلاثية القطرية - الليبية - التركية في طرابلس تناولت بحث أفضل السبل للحفاظ على وحدة ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي.

وأكد العطية أن قطر تسعى إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا، «وهو الخيار الوحيد لحل الأزمة»، حسب تصريح نشره موقع قناة «الجزيرة»، أمس الأربعاء.

وأضاف العطية أن عدم استقرار الأوضاع في ليبيا «يؤثر بشكل كبير على دول الجوار وعموم المنطقة».

ويوم الإثنين الماضي، زار العطية العاصمة طرابلس، بالتزامن مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، حيث التقيا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، كما بحثا مع المسؤولين الليبيين مستجدات الأوضاع في البلاد، والوضع الميداني في سرت والجفرة.

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وتطرق الاجتماع الثلاثي إلى مجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، وآليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.

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