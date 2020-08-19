ضبط 13 مهاجرًا على ساحل أبوكماش أثناء استعدادهم للهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 07:23 مساء
المهاجرون الذين جرى ضبطهم في أبوكماش مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، ضبط 13 مهاجرا غير شرعي بمنطقة ساحل أبوكماش غرب طرابلس أثناء استعدادهم للهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية إلى أوروبا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري بزوارة التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل ألقت القبض على هؤلاء المهاجرين، مساء أمس الثلاثاء، أثناء تسييرها للدوريات الأمنية على الشريط الساحلي لمنطقة أبوكماش.

وأضافت وزارة الداخلية أن المهاجرين الـ13 من جنسيات مختلفة ومن بينهم ثلاث نساء وطفل، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في مدينة زوارة من حيث الاختصاص.

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