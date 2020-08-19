صنع الله يناقش مع رئيس «الواحة» تداعيات إقفال النفط على حقول ومواقع الشركة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 06:56 مساء
اجتماع صنع الله مع رئيس شركة الواحة للنفط. (المؤسسة الوطنية للنفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، أحمد عمار، اليوم الأربعاء، تداعيات إقفال النفط على الحقول والمواقع التابعة للشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع ناقش «الاثار السلبية والتداعيات التي سببتها الإقفالات غير القانونية للحقول والمواقع التابعة للشركة، ومن بينها التسربات التي حدثت في خطوط النقل وخزانات النفط الخام».

وأضافت أن الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس، تطرق إلى الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة وشركة الواحة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة للمعدات السطحية، والمنشآت التي تأثرت بسبب هذه الاغلاقات والتي استمرت لفترات طويلة منذ شهر يناير للعام الجاري، والميزانيات المطلوبة لها».

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن اجتماع صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الواحة، ناقش أيضا بعض المشاريع التنموية الهامة لدى الشركة، والتي تجمّدت بسبب توقف إنتاج النفط.

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