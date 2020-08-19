«الأرصاد»: شبورة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 01:55 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، إلا أن شبورة مائية ستظهر الليلة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج أقل 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية متوسطة، وذلك لظهور شبورة مائية هذه الليلة وصباح الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح شمالية غربية بشكل عام، بينما تكون بحرية صباح الغد على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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