بلدية تاجوراء تخلي مسؤوليتها عن «جبل القمامة» على الشاطئ

تراكم القمامة على شاطئ تاجوراء، 17 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أخلت بلدية تاجوراء مسؤوليتها عن القمامة المتراكمة على شاطئ البلدية.

وأوضحت البلدية أنها تلقت بلاغًا من أحد المواطنين للعمل على تنظيف الشاطئ، مضيفة أن شركة الخدمات العامة هي المسؤولة عن النظافة، ولا تتبع البلدية إداريًّا أو ماليًّا، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتابع البيان: «تحدثنا مع الشركة، وأبلغناهم بضرورة العمل على إزالة جبل القمامة إلى خارج المنطقة، في أحد المكبات الرئيسية».

ولفتت البلدية إلى أن دورها هو إبلاغ جهات الاختصاص «لأنه لم يتم تسليمها اختصاص النظافة حتى الآن، رغم كثرة المطالبات»، واصفة شكل القمامة المتراكمة على الشاطئ بـ«غير المقبول».